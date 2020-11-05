中國網絡小額貸款新規出台後，外電彭博引述工商登記資料指，騰訊（0700）創辦的網絡金融小額貸款公司「財付通」，註冊資本在周三（4日）由10億元（人民幣，下同）增至25億元，增幅1.5倍。該公司2013年10月成立，由深圳市騰訊網域計算機網路有限公司100%持股。

日前，銀保監和人民銀行等部門起草《網絡小額貸款業務管理暫行辦法（徵求意見稿）》，意見提出擬規範網絡小額貸款業務經營規則，包括在單筆聯合貸款中，小貸公司出資比例不得低於30%，並擬要求未經國務院銀行業監督管理機構批准，小額貸款公司不得跨省級行政區域開展網絡小額貸款業務。

報道稱，全球最巨新股螞蟻集團（6688） 煞停上市數日，光芒極速黯淡。中國金融監管層不僅從輿論上對螞蟻掀起合圍態勢，最新落地的監管措施也針對其而設，提出大幅提高互聯網小貸監管要求。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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