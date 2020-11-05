內地民航局：支持大灣區機場合作 鞏固香港國際航空樞紐地位
文章日期：2020年11月5日 14:42
內地民航局局長馮正霖於北京會見特首林鄭月娥，雙方就深化內地與香港民航的交流合作，鞏固和發展香港國際航空樞紐地位，引領粵港澳大灣區世界級機場群建設深入交換意見。
馮正霖指，民航局支持粵港澳大灣區內機場間深化互利共贏合作；支持香港打造輻射亞太及「一帶一路」有影響力的航空專業培訓中心；願與有關部門一道創新方式，促進大灣區內紮實開展客貨運多式聯運及跨境直升機業務，提供更加便捷高效的航空服務，以鞏固提升香港國際航空樞紐地位，打造更具國際競爭力的世界級機場群，形成民航協同發展的新格局。
航空股普遍向上，國航（0753）報5.16元，升1.18%；南航（1055）報4.32元，升0.47%；東航（0670）報3.19元，升1.27%；國泰（0293）報5.47元，升2.43%。
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講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
日期：11月6日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
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