港交所（0388）公布，將推出恒生科技指數期貨及期權。其中，期貨計劃於11月23日推出，而指數期權計劃於明年1月18日推出。有關計劃將待監管機構及市場準備情況而定。新產品首六個月將有交易費折扣及豁免證監會徵費。

香港交易所市場主管姚嘉仁表示，創新科技是證券市場中重要的組成部分，而恒生科技指數已成為科技股在市場表現的重要指標。港交所樂於為投資者提供更多選擇，推出新的恒生科技指數期貨及期權。相信恒生科技指數相關產品有助豐富科技板塊的投資機會，並吸引世界各地更多高質素的科技公司參與我們的市場。

恒生指數公司行政總裁巫婉雯表示，科指旨在反映香港上市龍頭科技企業之表現及協助市場開發不同指數掛鈎產品，包括衍生投資工具及交易所買賣基金。很高興市場上將推出追蹤恒生科技指數的期貨及期權，並進一步鞏固了恒生科技指數作為公司第三項旗艦指數的地位。

恒生科技指數於2020年7月推出，追蹤香港市場30隻最大型的科技股。按歷史數據1顯示，該指數在2019年全年的增長達36%、截至今年10月底的增長達60%，是次計劃推出的產品可為香港科技板塊提供可行有效的風險管理工具。

香港交易所目前已有4隻與恒生科技指數相關的ETF上市，是次推出的期貨及期權將豐富其恒生科技指數的產品組合。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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