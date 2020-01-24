國泰（0293）上月落實重組方案，除停運國泰港龍及裁減香港5300名員工，也要求留職機師及機艙服務員員工簽署新合約。國泰今日表示，簽署新服務條件的期限已於昨晚（4日）屆滿，共有2613位機師及7346位機艙服務員已接受新合約，佔比分別為98.5%及91.6%，以此計，即約40名機師及674名機艙服務員未接受新合約。國泰半日收報5.43元，升1.69%。

國泰表示，就不簽署新合約，選擇離職的員工，公司尊重其決定，會為他們提供優於勞工法例要求的離職方案，亦不會與公司的退休金供款對沖，而離職同事亦可獲退還今年參與自願性特別休假計劃的薪金。

換句話說，如果連同不接受新合約而離職員工，國泰是次重組安排的香港離職員工總數為約6014人。

國泰又表示，非常感激已接受新合約的機組人員同事，又稱自公布重組以來，管理層一直與機師及機艙服務員保持開放及緊密的溝通。期間，國泰管理層與香港航空機組人員協會（HKAOA）及空中服務員工會 （FAU）合共召開7次會議。

是次重組，國泰預計可令營運現金消耗每月減少約5億元，使每月消耗現金減至10億元至15億元。

記者：陳子凌

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講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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