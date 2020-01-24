美國大選選情傾向利好拜登，恒指創近4個月最大升幅，科指亦創面世以來新高。恒指升穿所有主要移動平均線，並是8月底以來首次升穿250天線(25418.21點)。

恒指今早高開614點後，最多曾升721點或2.9%，是2020年7月6日後最大升幅，高位見25607.77點，是2020年8月31日25847.11點後最高。半日收市升676點或2.72%，報25562點，成交金額963億元；國指升306點或3.03%，報10405點。

恒生科技指數收報8133點，升4.83%。最多曾升最多5.03%，是面世以來最大升幅，高見8149點，亦是推出以來的新高。目前連升4日，累計升599.4點。

恒生科技指數30隻成份股全升。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報30.65元，升11.25%；升幅最少的是小米（1810）收報24.05元，升0.42%。

選情利好拜登多隻科指股破頂，騰訊（0700）創上市新高，見621元，收報618.5元，升5.1%；美團（3690）創上市新高，見334.6元，收報322.6元，升2.8%；京東（9618）創上市新高，見356.2元，收報355.2元，升7.64%。

其他科技股表現亦強勁，一些在特朗普任內被受打擊的股份均向上，中興（0763）收報19.34元，升11.02%；阿里巴巴（9988）收報293元，升5.7%；華為相關的舜宇（2382）收報146.6元，升6.93%。

藍籌49隻升，1隻無升跌。長和（0001）出售歐洲電訊資產套現100億歐元，半日升8.76%，收報52.75元，是升幅最大的藍籌；騰訊（0700）升5.1%，收報618.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻140點，同時亦創上市新高，見621元。唯一無升跌的藍籌是工行（1398）收報4.59元。

利亞零售（0831）27億售「OK便利店」業務予ACT，派特息3.85元。半日收報4.67元，升14.18%。

中策（0235）潛在收購本港保險公司。半日收報0.075元，升8.6%。

碧桂園（2007）上月賣樓收入跌半成。收報10.5元，升4.58%。

比亞迪（1211）10月汽車銷量增16%。創上市新高，見189.2元，收報187.3元，升10.18%；另一車股吉利汽車（0175）創52周高，見21元，收報21元，升6.71%。

時代中國（1233）10月合約銷售升25%。半日收報元，無升跌%。收報11.4元，升2.33%。

破頂股包括，安踏（2020）創上市新高，見99.3元，收報95.4元，升3.58%；李寧（2331）創上市新高，見43.55元，收報43.1元，升3.23%；新奧能源（2688）創上市新高，見101.1元，收報100.1元，升3.89%；藥明康德（2359）創上市新高，見131.5元，收報129.5元，升0.94%；呷哺呷哺（0520）創52周高，見14.68元，收報14.18元，升0.71%；京東（9618）創上市新高，見356.2元，收報355.2元，升7.64%；中遠海控（1919）創52周高，見5.74元，收報5.73元，升7.5%；創科實業（0669）創上市新高，見114.9元，收報114.5元，升4.57%；蒙牛乳業（2319）創上市新高，見40.8元，收報40.65元，升5.86%；龍湖集團（0960）創上市新高，見46.65元，收報46.45元，升7.15%；新奧能源（2688）創上市新高，見101.1元，收報100.1元，升3.89%；招商銀行（3968）創上市新高，見46.55元，收報46.1元，升2.22%。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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