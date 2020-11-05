恒指升676點，收報25562點，成交金額963億元。拜登反超特朗普令美股暴漲，科技股尤其強勢，港股以至亞洲股市都跟隨、騰訊（0700）、京東（9618）、美團（3690）齊破頂，阿里（9988）亦反彈6%。

新能源汽車繼續爆升，昨晚小鵬汽車升達20%，而新能源汽車銷售倍增的比亞迪（1211）亦升10%再破頂。新能源汽車估值是天文數字會令人卻步，但龍頭特斯拉早就如此，股價也沒有下跌，可見投資者相信前景美好就願意買入。當然，升勢不會無止境，但暫時看不到股價會大幅調整的訊號，仍以大漲小回格局為主。

昨日特朗普在關鍵州份領先的消息，令光伏股顯著下跌，拜登很大機會成為總統，今早信義光能（0968）和福萊特（6865）都強力反彈，分別升7.5%及10.6%。筆者覺得總統消息會有影響，但更重要是整條光伏產業鏈，由玻璃生產商到下游零部件、以至組裝、營運商都希望中央能重新批出生產能許可，市場憂慮光伏玻璃供應緊張的情況會紓緩，可能才是股價大跌的真正原因。

但現在情況是有點極端，缺口之大，即使客戶以天價也難求足夠玻璃。退一步看，就算重新批出產能，現時市場基本上由信義和福萊特壟斷，新產能很大機會還是由兩家企業主導。再加上建設需時，產能應市可能要到2022年至23年，對未來業績影響有限。此外，若價格維持高位，產量增加，對利潤更會有正面影響。

走勢上，兩隻股份都出現雙頂回落，筆者傾向格局是高位上落市為主，若能回順至13元以下可以小注收集博反彈，信義光能波幅相對較低，又是龍頭，走勢也較好，會是首選。

張兆聰

明報首席評論員

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm