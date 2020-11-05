港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌3.68點子至0.24667%，跌至8月21日後最低，當日報0.24125%。

港元現報7.7547元升值12點子，曾貶值最多4點子，報7.7563元，亦曾升值最多21點子，報7.7538元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌1.81點子至0.05%；1星期HIBOR跌6.22點子至0.11476%；2星期HIBOR跌4.41點子至0.15589%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.5點子至0.43571%；6個月期HIBOR跌2.01點子至0.62875%；12個月期HIBOR跌2.96點子至0.80054%。

美元指數現報93.387貶值0.02點或0.02%。

美元1個月期LIBOR報0.13763%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.109%，轉為收窄，利差是2020年8月27日後最低，當日差距為0.1058%。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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