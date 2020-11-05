比亞迪創新高 上月新能源車銷售增85%
文章日期：2020年11月5日 11:03
比亞迪（1211）上月汽車銷售增16%，當中新能源車銷量升85%。比亞迪今早股價急升，曾高見185元，創新高，最多飈8.82%，現報181.3元，升6.65%。
比亞迪10月汽車銷量4.77萬輛，按年增長16.05%，其中新能源汽車銷量2.32萬輛，按年升84.75%。
其他汽車及相關股繼續普遍做好，華晨（1114）現報7.4元，飈6.32%；吉利（0175）報20.55元，升4.42%；敏實（0425）報35元，升4.32%；永達（3669）報11.56元，升1.94%；東風（0489）報5.83元，升1.75%。
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講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
日期：11月6日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
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