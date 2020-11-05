【11:41更新】有消息向本網指，下架是因為產品太受歡迎，已經「賣哂」，所以系統顯示下架，希望大家熱切期待補貨安排。【11:41更新段完】

蘋果iPhone 12及12 Pro 於阿里巴巴（9988）旗下天貓下架，原因未明，但市場有猜測可能是蘋果不想參與天貓相應的優惠活動，或者說不想讓 iPhone 12 系列在現階段降價促銷，特別是蘋果自己的官方銷售管道。

翻查蘋果天貓店，其他產品例如iPad Air、Apple Watch、iPhone 11、各款MAC機、AirPods Pro等均仍然有售，並支持螞蟻旗下「花唄」的免息分期。

至於下架的iPhone 12系列，亦有支持花唄，並有提示於10月21日至11月11日期間可用該服務。

天貓方面其後回應內地傳媒查詢指，期待「雙11」驚喜，未有詳細交代部署。本網目前正向公司查詢。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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