彭博引述消息指，負責管理iPhone和蘋果其他設備電力消耗情況的重要晶片面臨供應短缺，未知對iPhone 供應產生多少影響。

報道指，貿易限制和疫情引致的供應鏈中斷是造成短缺的主要原因。據報在華為搶購晶片應付美國限制之下，使可供其他買家購買的貨量減少；而疫情下很多工廠缺乏工人，即使目前全球電子業正在恢復，但消息指預計供應在未來兩季仍受到影響。

報道指，晶片供應短缺或會威脅蘋果在假日季滿足對其最新版本設備之需求的能力。不過，供應商可能會優先供貨給蘋果公司及其非常耗電的iPhone 12，而不是其他排隊等待購買稀缺零件的客戶。

手機設備向上，瑞聲（2018）報44.35元，升3.86%；比亞迪電子（0285）報35.25元，升5.86%；高偉電子（1415）報3.71元，升5.1%；鴻騰（6088）報3.03元，升4.12%。安卓系統陣營的丘鈦（1478）報9.27元，升5.1%；舜宇（2382）報147.5元，升7.59%。不過，小米（1810）報23.8元，跌0.63%。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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