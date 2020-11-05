美法官稱未確定是否有法律依據對TikTok行政令施加限制
文章日期：2020年11月5日 10:16
美國哥倫比亞特區地區法官Carl Nichols表示，他不確定是否有法律依據阻止美國商務部對視頻分享應用TikTok施加限制。早前賓夕凡尼亞州的一名法官已在上周五否決政府的計劃。
TikTok的母公司、總部位於北京的字節跳動表示，早前的裁決在上訴時仍有可能被推翻。
Nichols下令，要求雙方在周五之前提交法律文件，以確定美國政府行政令是否對TikTok造成「無法彌補的損害」；又表示，他不確定TikTok能否證明自己會受到「不可挽回的損害」，從而獲得法庭發布針對政府行政令的新禁令。
美國政府要求蘋果公司和Alphabet旗下谷歌(Google)的應用程式商店刪除TikTok，禁止新用戶下載，有關禁令原定於11月12日生效。
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講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
日期：11月6日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
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