中國暫禁持有效中國簽證、居留許可的在英人員入境。在中英兩國經營業務的匯控（0005）倒跌，是目前唯一下跌的藍籌跌1.03%。

中國駐英國大使館在其網站發表聲明稱，中國將暫時停止持有效中國簽證、居留許可的在英人員入境。大使館表示，這是中方為應對當前疫情不得已採取的臨時性措施。中方將根據疫情形勢及時作出調整並另行發布通知。

中國駐英國使（領）館將不為上述人員簽發《健康狀況聲明書》，而持外交、公務、禮遇、C字簽證人員不受影響。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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