恒指今早高開614點或2.48%，升幅計是上月5日後最大，報25500點，見8月31日後新高，並升穿包括250天線(25417.96點)在內的所有平均線，對上一次升穿250天線是今年8月31日。大市今早成交金額43億元；國指今早高開282點或2.81%，報10381點。恒生科技指數開市報8062點，升3.92%，首次升穿8000點。

50隻藍籌全升。長和（0001）正商議出售歐洲電訊基建資產，涉款100億歐元，開市升6.39%，報51.6元，是升幅最大的藍籌。同時，亦是4月6日後最大升幅。

騰訊（0700）劉熾平指，盲目創新有風險，要與監管機構合作。騰訊升3.65%，報610元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻100點。

中海外（0688）升0.52%，報19.42元，是升幅最少的藍籌。

多間公司公布業績，包括阿里巴巴（9988）開市報285.6元，升3.03%、思捷（0330）開市報0.88元，升2.32%。

高科橋光導科技（9963）今日轉主板。開市報1.16元。

利亞零售（0831）27億售「OK便利店」業務予ACT，派特息3.85元。開市報4.7元，升14.9%，是2009年7月30日後最大升幅。

中策（0235）潛在收購本港保險公司。開市報0.071元，升2.89%。

碧桂園（2007）上月賣樓收入跌半成。開市報10.2元，升1.59%。

比亞迪（1211）10月汽車銷量增16%。開市報179.6元，升5.65%；創上市新高，見179.6元。

時代中國（1233）10月合約銷售升25%。開市報11.42元，升2.51%。

破頂股包括，美團（3690）開市報329.8元，升5.1%；創上市新高，見329.8元；安踏（2020）開市報95元，升3.15%；創上市新高，見95元；李寧（2331）開市報42.8元，升2.51%；創上市新高，見42.8元；吉利汽車（0175）開市報20.5元，升4.17%；創52周高，見20.5元；比亞迪股份（1211）開市報179.6元，升5.65%；創上市新高，見179.6元；新奧能源（2688）開市報99.2元，升2.96%；創上市新高，見99.2元；藥明康德（2359）開市報129.7元，升1.09%；創上市新高，見129.7元，京東（9618）開市報350元，升6.06%；創上市新高，見350元，創科實業（0669）開市報113.3元，升3.47%；創上市新高，見113.3元，招商銀行（3968）開市報46.3元，升2.66%；創上市新高，見46.3元。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

其他報道

上證高開28點 人行進行300億人幣7天期逆回購操作

港股ADR升556點 阿里巴巴業績 利亞售「OK便利店」

利亞零售：27億售「OK便利店」業務予ACT 派特息3.85元

憧憬減稅措施延續 美股連升3日 齊創逾5個月最大升幅 道指升367點