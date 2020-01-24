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港股ADR升556點 阿里巴巴業績 利亞售「OK便利店」

文章日期：2020年11月5日 09:06

美股大升，港股ADR亦升556點或2.19%，報25443點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升3.72%，折合報610.37元；匯控（0005）跌1.48%，折合報33.3元；建行（0939）升2.09%，折合報5.76元。

美期現升0.29%至0.6%。日股現升1.02%，韓股現升1.53%，澳股現升0.97%。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括阿里巴巴（9988）、思捷（0330）

高科橋光導科技（9963）今日轉主板。

利亞零售（0831）27億售「OK便利店」業務予ACT，派特息3.85元。

騰訊劉熾平指，盲目創新有風險，要與監管機構合作。

中策（0235）潛在收購本港保險公司。

碧桂園（2007）上月賣樓收入跌半成。

比亞迪（1211）10月汽車銷量增16%。

長和（0001）正商議出售歐洲電訊基建資產，涉款100億歐元，售歐洲基建業務待套回現金，英國電訊業務加價。

時代中國（1233）10月合約銷售升25%。

 

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費  

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名:  https://link.mingpao.com/65681.htm

 

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