利亞零售（0831）公布，以27.9億元出售「OK便利店」業務，估值相當於每股3.63元，公司將派發特別現金股息3.85元，相當於上日收市價4.09元的94%。

買方為加拿大上市的ACT的全資附屬公司，主要以「Couche-Tard」和「Circle K」品牌從事便利店及道路運輸燃油零售相關業務。

今次利亞零售出售的公司，以「OK便利店」品牌於香港經營連鎖便利店業務（即便利店業務）。集團於香港經營約340家OK便利店。公司指，隨著ACT授予的特許權協議臨近到期日，管理層團隊已考慮了便利店業務的各種策略替代方案，其中包括但不限於可能與ACT續簽特許權協議或出售便利店業務。與此同時，董事會收到ACT提出的有利建議，將便利店業務出售給ACT。

利亞指，不時審視集團内各業務之前景，認為剩餘集團的品牌（聖安娜、Mon cher和Zoff）更適合利用互聯網及線上平台，對中等收入客戶群更具吸引力（相對於遊客、學生和辦公室上班族而言），並且更少依賴物流設置以及供應鏈基礎設施。

公告指，董事（除白志堅外）認為，交易代價公平合理，且符合公司及股東之整體利益。執行董事白志堅是主要管理層人員，其主要職責是管理便利店業務，預計未來將全職投放於便利店業務，並於交割完成時辭去董事會職務並加入目標集團。白志堅支持出售事項，但為避免利益衝突，彼於就批准出售事項之董事會決議案中放棄討論及投票。

利亞預期出售將錄收益29億元。擬動用全部出售事項所得款項淨額派付特別現金股息。倘若出售事項所得款項淨額不足以支付特別現金股息，公司有足夠的內部資源支付特別現金股息。

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講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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