美國總統大選結果仍然有待確認，但港股除了5G概念包括半導體、光伏股沽壓較大，以及受累螞蟻集團暫緩上市的概念股受壓之外，大致保持近日向好趨勢。

恒指昨天低開後最多跌206點、低見24,733點反彈，呈現M形走勢，午後維持在區間內上落，收報24,886點，跌53點或0.21%；國指升0.28%。小型股表現較佳，恒生綜合中型股、小型股指數分別升0.37%、1.04%。恒指昨天高低位24,700至25,100點，成為短線關鍵位置，向上突破偏好，反之亦然；目前傾向會先上試250天線約25,400點，才出現較明顯調整。

昨天大市成交達1728億元，高於60天平均四成。成交活躍部分受到螞蟻暫緩上市影響，如阿里巴巴（9988）大成交下挫，收市跌約8%，連帶騰訊（0700）、港交所（0388）跌逾1.5%，成交大增；不過，同業吸引資金追捧，美團（3690）、小米（1810）、京東（9618）大成交向上。

螞蟻暫緩上市，其所面對監管風險受到關注，即使日後重新包裝上市，相信估值都要下調。

阿里巴巴的業務受到螞蟻影響微輕，但由之前炒受惠估值提升，到現時估值要再重估，對股價將形成壓力。阿里今天將公布第三度業績，且看能否扭轉劣勢。

美團相對恒指持續向上 一枝獨秀

ATMJ（阿里、騰訊、美團、京東）中，美團、京東向好走勢更為明朗。美團相對恒指持續向上，跑贏恒指的同時，也跑贏同業，表現一枝獨秀；京東相對恒指升至9月高位，一旦突破，將有機會如10月中騰訊向上突破後進一步攀升。

大市方面，據《明報》港股數據庫，昨升跌比率63比37，升逾3%佔上升股份兩成多，跌逾3%佔一成多；陽燭對陰燭為62比38，大市偏好，買盤動力較強。本報數據庫追蹤的30個行業，有兩成多下跌，環保及新能源跌近2%表現最差，中資電力跌1.3%，其他的跌幅小於1%。

風電股金風可候小回收集

新能源股主要受到光伏股下挫拖累，信義光能（0968）曾跌穿12.1元低位，收市守12.5元；短線有機會再試低位，下望50天線約11.3元為關鍵支持。相比下風電股表現硬淨，金風（2208）更保持強勢，昨天漲半成破頂。

金風上月中急升逼近11元重要阻力無功而回，但守住10天線再展升浪，後市料將朝着12元甚至13元推進，可以候小回收集，止蝕放在10天線。

[劉思明 數據尋寶]