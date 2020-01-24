美國大選雖然仍未有最終結果，但拜登領先，同時國會在兩黨分治預期下，現時的公司減稅政策難被取消，美股連升3日，升幅更是至少5個月最大。另外，10年期美債息一度下跌14個基點，至0.75%，交易員正觀望聯儲局在財政刺激缺席情況下出手的跡象。

道指高開32點見全日底，最多升821點或2.99%是2020年6月16日後最大升幅，收市報27847.66點，是2020年10月23日後收市新高，連升3日，累計升1346.06點。標指曾升最多3.48%，是2020年5月18日後最大升幅，收市報3443.44點，是2020年10月23日後收市新高，連升3日，累計升173.48點。納指曾升最多4.5%，是2020年4月6日後最大升幅，收市報11590.78點，是2020年10月16日後收市新高，連升3日，累計升679.19點。

道瓊斯工業平均指數收漲367點，升幅1.34%，報27847點。標普500指數收漲74點，升幅2.21%，報3443點。納斯達克綜合指數收漲430點，或3.86%，報11590點。

聯合健康升10.33%，報354.56美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻218點，而Caterpillar 跌7.43%，報155.23元，拖低道指81點。

科技股方面，蘋果收市報114.95元，升4.08%，谷歌母公司Alphabet收市報1745.85元，升6.08%，亞馬遜收市報3241.16元，升6.32%，Facebook收市報287.38元，升8.32%。

歐洲STOXX 600指數收漲2.06%，報363點。德國DAX指數收漲1.95%，報12324點；法國CAC 40指數漲2.44%，報4922點；英國富時100指數收漲1.67%，報5883點。