螞蟻（6688）煞停上市，以微信支付為重要業務的騰訊（0700）立刻表態。早前馬雲於內地金融峰會上指，「好的創新不怕監管」、「把風險控制為零才是最大風險」。騰訊總裁劉熾平今日下午於香港金融科技周上發言，提及類似話題，但就強調要尊重監管。劉熾平表示，創新與金融風險相伴，要與監管機構密切合作，盲目創新或帶來更多風險。

內媒《南方財經》報道，劉熾平於發言中表示，騰訊將自己定位為行業內協作者，而不是市場的破壞者，基於這一原則，騰訊與監管機構緊密合作，確保業務處於監管框架內。他強調，對風險管理的尊重是金融服務的基礎。他又表示，中國金融生態系統在某些方面比世界其他地區更具創新性。他認為，未來10年，每家金融機構都有機會成為金融科技公司。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

其他報道

【螞蟻退款】一文睇清券商及銀行IPO退款安排

CGII擱置上市 本周五退

中策︰潛在收購本港保險公司

匯豐、恒生不向客戶退還螞蟻孖展利息

比亞迪10月汽車銷量增16%

匯控祈耀年：料今年58億美元投資科技

趙國雄子旗下Atalon Ventures完成首輪融資 風投、創科署入股

寶馬第三季利潤升10% 中國銷量增31%

長和：售歐洲基建業務待套回現金 英國電訊業務加價

法盛資管：民主黨大勝未見影 明年美難推巨型財政開支

美國大選｜【不斷更新】點票持續 拜登領先 道期回升 歐股向上

港第三季食肆總收益跌35.3% 創最大跌幅紀錄