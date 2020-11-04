螞蟻集團（6688）上市籌備過程中，一度遭美國總統特朗普點名，威脅將其加入貿易黑名單，但最後事件不了了之。路透社今日報道引述多方消息，指阿里主席、前高盛高層Michael Evans獲悉消息後，曾與美國商務部部長羅斯（Wilbur Ross）通電話，事後羅斯便放棄禁令。有三名消息人士透露，華府不願激怒華爾街投行，進而影響大選選情，亦不想官司纏身，因此放棄禁令。

其中一名消息人士指，禁令或導致法律行動，亦會令市場降溫。根據報道，螞蟻旗下的服務支付寶（Alipay）並不向美國用戶開放，但華府此前則認為，該應用程式（App）或有機會取得美國銀行敏感數據。不過，路透同時報道，有一名消息人士意見相左。該名人士指出，羅斯拒絕計劃，是因為淘寶已經在美國貿易代表署設立的「假貨清單」（notorious markets list）上，其決定並非是出於與阿里高層通話、大選等其他考慮。

路透報道同時指出，臨近大選前，美國對華強硬程度明顯下降，例如原本計劃將中芯（0981）納入「實體清單」，但最後僅是要求美國供應商在提供高科技產品時，須申請許可證。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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