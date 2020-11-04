【22:00】新增中銀香港回應

中銀香港（2388）表示，該行已於今天（11月4日）將不獲接納申請部分的金額退回至客戶的結算賬戶內，如客戶申請了新股認購貸款，有關退款已扣除相關利息；而原獲接納申請部分的金額將於11月6日退回，意味不會退回孖展利息。經該行認購新股的客戶早前已獲豁免認購手續費。

匯豐發言人表示，匯豐客戶申請螞蟻集團上市招股不獲接納部份的款項將於今日退回，而原獲得分配股份的款項將於11月6日安排退回。

發言人又指，客戶如早前申請了新股認購貸款，退款將會扣除截至11月3日的相關利息和手續費。意味手續費及利息均不會獲歸還。

匯豐強調，經數碼渠道遞交申請的客戶早前已獲豁免手續費。據匯豐上周所透露，有96%客戶透過數碼渠道認購，即大部分客戶本身已免收手續費。但他們仍需付息。

恒生銀行（0011）亦隨即表示，在收到相關機構退回款項後，會按照認購新股及申請新股貸款的條款細則，即日安排退款予客戶。這意味恒生亦會按一貫程序去做，不會額外向客戶退回手續費及孖展利息。

匯豐早前表示，累計接獲約1,500億元的螞蟻貸款申請，每名客戶平均認購約300手股票。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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