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碧桂園上月賣樓收入跌半成

文章日期：2020年11月4日 19:05
碧桂園上月賣樓收入跌半成

碧桂園（2007）公布，10月份權益合約銷售額為539.1億元（人民幣，下同），較2019年10月的567.6億元按年減少5.02%﹔首十個月累計合約銷售額為5007億元，較2019年首十個月的4796.9億元按年升4.4%。

雅居樂（3383）公布，10月份權益合約銷售額為150.1億元，較2019年10月的127.1億元按年升18.1%﹔首十個月累計合約銷售額為1047.8億元，較2019年首十個月的1003.3億元按年升4.4%。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費  

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名:  https://link.mingpao.com/65681.htm 

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