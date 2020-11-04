碧桂園上月賣樓收入跌半成
文章日期：2020年11月4日 19:05
碧桂園（2007）公布，10月份權益合約銷售額為539.1億元（人民幣，下同），較2019年10月的567.6億元按年減少5.02%﹔首十個月累計合約銷售額為5007億元，較2019年首十個月的4796.9億元按年升4.4%。
雅居樂（3383）公布，10月份權益合約銷售額為150.1億元，較2019年10月的127.1億元按年升18.1%﹔首十個月累計合約銷售額為1047.8億元，較2019年首十個月的1003.3億元按年升4.4%。
「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會
講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
日期：11月6日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
其他報道
趙國雄子旗下Atalon Ventures完成首輪融資 風投、創科署入股
美國大選｜【不斷更新】點票持續 拜登領先 道期回升 歐股向上