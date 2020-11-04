匯控（0005）行政總裁祈耀年於今出席金融科技周指，新冠肺炎疫情對全球帶來莫大衝擊，但同時疫情進一步推動數碼化及促使客戶使用數碼渠道，為配合銀行發展的需要，預計今年該行共投資58億美元（約500億港元）於科技上。

近年匯豐積極建立數碼基建及推動創新服務方案，以配合客戶所需，並迎接同行以至金融科技公司的發展。他指出，該行有超過80%的香港商業客戶已採用數碼渠道，截至今年9月，香港匯豐流動理財應用程式已錄得136萬活躍個人客戶，按年增長45%。同時，在匯豐香港的各項業務中數碼交易量均有所增加，今年首9個月，為商業客戶而設匯豐Business Express流動應用程式的交易量上升80%，而接近95%的零售銀行交易亦是透過數碼渠道進行。

他表示，自己在匯豐工作的30年間，集團屢次推出創市場先河的數碼服務，認為若不推動數碼化轉型，要經營一家像該行這般具全球規模、服務範疇多元化的銀行，恐怕相當困難。「我們要在本地以至全球提供更好的一站式客戶體驗，數碼技術固然重要，但我也深信人的能力，惟有兩者的結合，才能奠定成功的基石，特別是在工商金融和財富管理方面，透過高效的數碼方案，加上專業團隊的服務，是滿足客戶需要的關鍵。」

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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