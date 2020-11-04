松齡一手股數降至2000股 本月26日起生效
文章日期：2020年11月4日 17:31
去年獲「舖王」鄧成波之子、陞域集團主席鄧耀昇入主的護老院營運商松齡護老集團（1989）公布，於港交所（0388）主板買賣的公司普通股，每手將由8000股更改為2000股，由本月26日上午9時起生效。以今天（4日）收市價1.39元計算，松齡一手入場費由11120元，下降至2780元。
松齡由今年3月底起停牌逾半年，鄧耀昇透過配售名下約兩成股份予獨立第三方後，日前完成恢復最低公眾持股量，10月12日終復牌。完成出售後，共有2.26億股松齡股份由公眾股東持有，相當於公司已發行股本總額約25.06%，已恢復至港交所規定的不少於25%。
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講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
日期：11月6日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
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