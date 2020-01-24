長實（1113）執行董事趙國雄兒子趙朗旗下的Atalon Ventures今日公布，完成首輪融資，獲得風投基金慧科科創投資（Radiant Tech Ventures Fund）及創科署旗下創科創投基金（ITVF）入股。公司未有透露融資金額，但指公司估值融資後已超3億元。

本報早前報道，Atalon Ventures於今年9月中推出iSaleConnect系統，透過雲端技術，幫助香港中小企結合門市及網上銷售平台，功能包括記錄銷售、採購流程等，此外亦提供數據分析，並可連接公司自家的O2O網購平台。

主席趙朗今日表示，取得首輪融資證明，政府及投資者肯定旗下產品，並且對公司發展計劃具有信心。他續指，公司相信雲端技術和大數據的應用潛力巨大，未來會發揮科研經驗，研發更多突破傳統框架的產品，快速擴展公司的海外銷售網絡。

投資者中，慧科科創投資為本地風投，於2016年成立，此前亦曾經參與過創科署下投資計劃。基金管理團隊包括慧科創始人嚴震銘、周政寧。公司投資互聯網經濟、金融科技、機器人以及醫療科技等新經濟領域。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

其他報道

長和：售歐洲基建業務待套回現金 英國電訊業務加價

法盛資管：民主黨大勝未見影 明年美難推巨型財政開支

美國大選｜【不斷更新】點票持續 拜登領先 道期回升 歐股向上

港第三季食肆總收益跌35.3% 創最大跌幅紀錄

【螞蟻退款】一文睇清券商及銀行IPO退款安排

長和：正商議出售歐洲電訊基建資產 涉款100億歐元

券商料澳博上葡京只會部份開業

京東健康最快下周尋求批准香港上市 京東創上市新高

恒指跌53點 成交大增 創2個月高 安踏、美團破頂

中電與華光合作 推動航運業減碳

華晨母企一度資金緊張未能付息 剛籌資付到期票息

【有片：投資王道】王弼 :倘特朗普連任 有利重啟經濟

英皇尊貴客認購螞蟻孖展息額外安排 復星恒利改收2.5%