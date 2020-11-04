寶馬第三季利潤升10% 中國銷量增31%
文章日期：2020年11月4日 18:22
德國車廠寶馬今日公布第三季業績，利潤增長約10%至24.6億（歐元．下同），主要受惠於中國經濟復甦下對豪華汽車的需求增加，截止九月底，寶馬汽車在中國的銷售量按年升逾31%，能抵消美國銷量下跌的15.7%，而在歐洲的汽車銷量按年升7%。
寶馬首9個月的全球汽車銷量仍按年跌12.5%，寶馬更指，市場對汽車的需求回升令寶馬期內的稅前利潤達至25億元，高於去年的22.5億元。在公布業績前的兩個星期，寶馬透露，集團在第三季的自由現金流動超過30億元，勝市場預期。
寶馬在今年的產品研發方面投入超過10億元，當中部分用於電動車和混合動力驅動技術，但集團仍持續削減成本，裁減6000個職位。寶馬更宣布，在德國的4間車廠將投入生產電池驅動的汽車，會推動公司未來10年內500萬輛純電動汽車投入生產的計劃。
記者：陳麗歡
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講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
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時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
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報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
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