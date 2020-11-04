長和（0001）旗下CK Hutchison Group Telecom今日公布第三季度營運數據，在該公司的視象會議上，在分析員提問關於其出售歐洲基建資產予西班牙Cellnex的交易時，集團財務董事兼副董事總經理陸法蘭回應稱，現時需要等待交易公布，但是在最新公告內，他們已經交待連同少數權益，交易價值約100億歐元，並強調這是現金。他沒有進一步透露具體內容。

另對於英國3提升收費4%方面，該公司管理層指，他們提升收費同時，亦有著手推出5G服務，改進3G服務，及進一步提升客戶體驗，冀比其他競爭對手，提供更佳價值。例如，他們仍然會留意在手機、保障計劃方面，有沒有空間可以改進。他們盡量在提升收費方面，保持紀律。

根據CK Hutchison Group Telecom的投資者展示資料顯示，該公司現有活躍用戶4210萬，比第二季稍增10萬，但是按年跌5%；合約流失率為1.2%，按年跌0.1個百分點；收入按年跌4%至76億歐元，按年跌4%；總邊際利潤為54億歐元，按年跌1%。

記者：陳偉燊

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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