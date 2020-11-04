美國大選仍膠著，法盛投資管理就選情發評論，法盛全球市場策略主管Esty Dwek表示，兩候選人選情仍非常接近，部分州份或者要到本周稍遲才能有點票結果，但根據現狀，估計民主黨難以奪取參議院，即事前普遍預測的「藍色浪潮」（blue wave）、即民主黨大勝，未能實現。她表示，參議院屬共和黨、眾議院由民主黨把持的情況下，明年估計美國難以推行大型的財政支出。

Esty Dwek表示，國會維持分裂，意味總統難以隨心所欲撥出開支。她認為，若特朗普獲勝，興建大型基建的計劃將難以推行，但同時加稅的可能性亦可被排除。此外，若現狀維持，相信美國很快將會迎來下一輪經濟刺激措施，但料額度將不多於1.5萬億美元。

她亦指出，民主黨未出現大勝，帶動今日美息抽上0.94厘；美股整體向上，但歐洲期貨表現不一，主要是因歐洲普遍期望拜登本次可獲勝。

就仍在進行的大選，Dwek表示，雖然暫時未知結果，但總統特朗普比預想中表現好太多，民調出現大型誤差，較2016年情況更錯。她表示，根據最新選戰結果，現時須關注3個州份，即密歇根州、威斯康辛州及賓夕凡尼亞州。她認為，密歇根及威州或要到本周稍遲才有結果，而賓州可能要今夜才能揭曉。

記者：馬迪帆

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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