港第三季食肆總收益跌35.3% 創最大跌幅紀錄
文章日期：2020年11月4日 17:38
政府統計處公布，香港第三季食肆總收益按年下跌35.3%至170億元，購貨總額亦按年下跌33.4%至57億元，按季下跌22.6%。扣除價格變動後，第三季食肆總收益以數量計亦按年下跌34.8%，按季下跌21.6%。首三季計，食肆總收益價值及數量分別下跌30.8%及31.4%。
按食肆類別計，中式餐館第三季總收益以價值計及數量計分別下跌46.6%及46.3%；非中式餐館總收益以價值計及數量計分別下跌30.9%及28.3%；快餐店的總收益以價值計及數量計分別下跌23.1%及24.2%；酒吧總收益以價值計及數量計分別下跌62.7%及63.6%；雜類飲食場所總收益以價值計及數量計分別下跌20.9%及21.8%。
按月份計，今年7月、8月及9月食肆總收益價值按年分別下跌36.9%、43.6%及25.0%，扣除價格變動後，7月、8月及9月食肆總收益以數量計按年分別下跌36.0%、42.7%及25.2%。
政府發言人表示，受第三波疫情影響，第三季食肆總收益價值按年下跌35.3%，是有紀錄以來最大。由於本地疫情在9月減退，食肆總收益的跌幅較7、8月明顯收窄。發言人續指，本地疫情受控將有助食肆業務復蘇，雖然本地消費氣氛近期似乎稍見改善，但整體經濟的就業和收入狀況仍面對壓力，加上訪港旅遊業難以迅速反彈，食肆經營環境短期仍充滿挑戰。政府會密切留意有關發展。
記者：蕭嘉聰
「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會
講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
日期：11月6日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
其他報道
美國大選｜【不斷更新】點票持續 拜登領先 道期回升 歐股向上