時代中國10月合約銷售升25%
文章日期：2020年11月4日 17:01
時代中國（1233）公布，10月份合約銷售額為109.9億元人民幣（下同），較去年同期的87.39億元升25.8%﹔首十個月的累計合約銷售額為707.01億元，較2019年首十個月的594億元升19%。時代中國首十個月已完成全年目標823億元的85.9%
正榮地產（6158）公布，10月份的合約銷售額為136.16億元，較2019年10月份的130.22億元升4.6%﹔首十個月的累計合約銷售額為1097.72億元，較2019年首十個月的1030.31億元升6.5%。正榮首十個月已完成全年目標1400億元的73.6%。
「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會
講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
日期：11月6日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
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