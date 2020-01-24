長和：正商議出售歐洲電訊基建資產 涉款100億歐元
文章日期：2020年11月4日 16:44
長和（0001）公布，正處於與西班牙電訊基建公司Cellnex Telecom後期商議階段，並已就出售集團於其歐洲電訊基建資產之權益予 Cellnex 之主要商業條款，達成重大協議。完成交易的所得款項總額約為100億歐元。
集團指，於完成有關出售後，Cellnex及相關集團公司將訂立服務協議，以供Cellnex向集團提供電訊基建服務，並透過一項已承諾之度身訂制擴展計劃，支持加快推出5G網絡。而有關交易之協議仍須待最終文件落實，方可作實。
長和指，公司尚未就進行任何交易作出決定，亦未能確定將會進行任何交易；或如進行交易，有關該交易之範圍或條款。將於適當時候遵守上市規則及或證券及期貨條例要求刊發進一步公告。
在上月底，彭博報道，長和正與Cellnex洽售新電訊控股公司旗下的歐洲鐵塔資產，作價達90億歐元。
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