Union Gaming發表最新報告指出，雖然澳門博彩（0880）上葡京已完成建設，賭場職工亦已到位，酒店部份會在臨近開業前招工，並曾經透露明年首季開業，但是其懷疑，在市場需求顯著重返澳門前，該項目大部份的款待設施會延期，只會作部份開業。據其從澳博方面得悉，在上葡京開業時，會在高端中場及直營貴博博彩業務客戶，給予信貸營運。

該行現時估計，在內地恢復自遊行自動簽證及流動性改善前，均不會明顯復蘇。其料上葡京在2021年在營運上整年會緩慢熱身，到2022年才會首年營運。其預測上葡京在2022年時的除息稅、攤銷及折舊前盈利，仍可達到18.6億元。

澳博收報8.48元，升1.68%。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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