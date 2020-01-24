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【螞蟻退款】一文睇清券商及銀行IPO退款安排

文章日期：2020年11月4日 22:01
【螞蟻退款】一文睇清券商及銀行IPO退款安排

螞蟻集團（6688）急煞停上市，各大券商及銀行陸續公布認購退款安排，一文睇清相關詳情。

券商

退款安排

耀才

退回認購螞蟻孖展利息及手續費，將於周五（6日）或之前，全數以現金方式回贈

富途

免除認購螞蟻孖展利息及手續費，退還方式和時間有待公布

恒大

退還認購手續費，未有公布時間詳情

中原

免除所有相關認購費，融資利息下調至年息2厘，金額不設上限，所有退款或扣減，將於周五完成

華盛

退回認購螞蟻孖展利息及手續費，另額外贈送所有參與認購的用戶50元現金優惠券，用於抵扣螞蟻或再次發行時的手續費

英皇

退回認購費，並會就融資利息作特別安排，而有認購螞蟻IPO的客戶下次可獲優先安排認購額度及豁免認購手續費

復星恒利

取消現金認購費，融資利息由2.88厘降至2.5厘，具體退款時間將根據港交所的退款安排進行

大華繼顯

暫未有退款安排

艾德

免除認購螞蟻孖展利息及手續費，料周五之前完成退款

時富

退回認購手續費，減收孖展息，由3.38厘息改收2.5厘；退款將於今日及後日進行；向本次參與認購客戶額外送50元現金券，發放時間及使用細節稍後公布

輝立

認購螞蟻手續費、孖展息，可全數轉換為未來認購的儲值，於日後認購IPO使用，屆時每隻IPO手續費及孖展息最多可以儲值抵押一半；有效期由下周一起，至明年630日止

 

銀行

退款安排

匯豐

分兩批進行退款，手續費及利息均不會退還

恒生

即日安排退款，手續費及利息均不會退還

中銀

分兩批退款，孖展利息不會退還

招商永隆

認購時未有收取手續費，將退回孖展利息，退款時間有待公布

大新銀行

退回認購螞蟻孖展利息及手續費，有關費用將以先收後回方式處理，未有公布時間詳情

中信銀行(國際)

豁免認購手續費，將連同其餘認購部分，於周五（6日）退回；不獲接納申請部分將於今天（4日）退回。

記者：蔡穎霖

 

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

 

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費  

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名:  https://link.mingpao.com/65681.htm

 

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