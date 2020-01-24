券商 退款安排

耀才 退回認購螞蟻孖展利息及手續費，將於周五（ 6 日）或之前，全數以現金方式回贈

富途 免除認購螞蟻孖展利息及手續費，退還方式和時間有待公布

恒大 退還認購手續費，未有公布時間詳情

中原 免除所有相關認購費，融資利息下調至年息 2 厘，金額不設上限，所有退款或扣減，將於周五完成

華盛 退回認購螞蟻孖展利息及手續費，另額外贈送所有參與認購的用戶 50 元現金優惠券，用於抵扣螞蟻或再次發行時的手續費

英皇 退回認購費，並會就融資利息作特別安排，而有認購螞蟻 IPO 的客戶下次可獲優先安排認購額度及豁免認購手續費

復星恒利 取消現金認購費，融資利息由 2.88 厘降至 2.5 厘，具體退款時間將根據港交所的退款安排進行

大華繼顯 暫未有退款安排

艾德 免除認購螞蟻孖展利息及手續費，料周五之前完成退款

時富 退回認購手續費，減收孖展息，由 3.38 厘息改收 2.5 厘；退款將於今日及後日進行；向本次參與認購客戶額外送 50 元現金券，發放時間及使用細節稍後公布