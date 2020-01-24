【螞蟻退款】一文睇清券商及銀行IPO退款安排
文章日期：2020年11月4日 22:01
螞蟻集團（6688）急煞停上市，各大券商及銀行陸續公布認購退款安排，一文睇清相關詳情。
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券商
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退款安排
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耀才
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退回認購螞蟻孖展利息及手續費，將於周五（6日）或之前，全數以現金方式回贈
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富途
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免除認購螞蟻孖展利息及手續費，退還方式和時間有待公布
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恒大
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退還認購手續費，未有公布時間詳情
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中原
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免除所有相關認購費，融資利息下調至年息2厘，金額不設上限，所有退款或扣減，將於周五完成
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華盛
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退回認購螞蟻孖展利息及手續費，另額外贈送所有參與認購的用戶50元現金優惠券，用於抵扣螞蟻或再次發行時的手續費
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英皇
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退回認購費，並會就融資利息作特別安排，而有認購螞蟻IPO的客戶下次可獲優先安排認購額度及豁免認購手續費
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復星恒利
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取消現金認購費，融資利息由2.88厘降至2.5厘，具體退款時間將根據港交所的退款安排進行
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大華繼顯
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暫未有退款安排
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艾德
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免除認購螞蟻孖展利息及手續費，料周五之前完成退款
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時富
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退回認購手續費，減收孖展息，由3.38厘息改收2.5厘；退款將於今日及後日進行；向本次參與認購客戶額外送50元現金券，發放時間及使用細節稍後公布
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輝立
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認購螞蟻手續費、孖展息，可全數轉換為未來認購的儲值，於日後認購IPO使用，屆時每隻IPO手續費及孖展息最多可以儲值抵押一半；有效期由下周一起，至明年6月30日止
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銀行
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退款安排
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匯豐
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分兩批進行退款，手續費及利息均不會退還
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恒生
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即日安排退款，手續費及利息均不會退還
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中銀
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分兩批退款，孖展利息不會退還
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招商永隆
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認購時未有收取手續費，將退回孖展利息，退款時間有待公布
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大新銀行
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退回認購螞蟻孖展利息及手續費，有關費用將以先收後回方式處理，未有公布時間詳情
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中信銀行(國際)
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豁免認購手續費，將連同其餘認購部分，於周五（6日）退回；不獲接納申請部分將於今天（4日）退回。
記者：蔡穎霖
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