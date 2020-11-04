中電控股（0002）旗下全資附屬公司CLP Innovation Enterprises Ltd 與華光海運控股簽署合作備忘錄，共同推廣抵銷碳足跡及提高航運業對減碳的認識。根據協議，華光將會向中電購買碳信用額，以抵銷其業務及船隊所購燃料的碳排放。此外，雙方會開展新服務，利用中電的碳信用額，協助其他航運公司抵銷排放及減少碳足跡。

集團總監及中華電力副主席阮蘇少湄表示，中電期待與華光合作，共同為航運業實現低碳未來。中電作為亞洲區電力行業的減碳先驅，正繼續以創新方式，充分利用其知識和中電碳信用平台等資源，為電力行業及整體經濟減碳出一分力。

中電碳信用額平台讓世界各地的用戶計算自己的碳排放量，並於中電Smart Energy Connect (SEC) 平台購買由中電印度風電場所產生的碳信用額。SEC是中電於2019年推出的數碼解決方案平台，為企業和組織提供多種數碼能源技術和解決方案。

華光執行主席趙式慶表示，可持續發展是華光的核心價值。他非常高興能與中電達成協定。對華光而言，這只是一個開始。今天得到多位航運界朋友和銀行夥伴到場支持，他們希望向航運界發出強而有力的訊息，讓業界其他持份者一起為可持續發展加一把力，共創永續未來。

記者：陳偉燊

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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