美國大選左右大市升跌，尾市當特朗普宣稱已取勝時，美股期貨跌幅擴大，而恒指亦向下，收市跌53點或0.21%，報24886點，大市午後變化不大，高位同為早市的升153點，低位亦為跌206點。

大市波動，推高成交，成交金額1728億元，較上日增加33.32%，是9月4日2131.57億元成交後最多；國指升27點或0.28%，報10099點。恒生科技指數收報7758點，升0.57%。

藍籌27隻升，19隻下跌，4隻無升跌。憧憬特朗普勝選，小米（1810）升7.88%，收報23.95元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻75點。相反，華為相關的舜宇（2382）收報138.9元，跌1.49%。

螞蟻上市前遭擱置，阿里巴巴（9988）跌7.54%，收報277.2元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低100點。

螞蟻暫緩上市，港交所（0388）收報371.6元，跌1.69%。其他中概股個別發展，網易（9999）收報136.3元，升3.73%；京東（9618）創上市新高，見337.6元，收報330元，升2.48%；美團（3690）創上市新高，見319.6元，收報313.8元，升6.01%。

澳門政府料明年賭收1300億，只2019年度同期逾四成。濠賭股向上，新濠國際發展（0200）收報13.46元，升2.59%；美高梅中國（2282）收報9.67元，升1.47%；澳博控股（0880）收報8.48元，升1.68%；永利澳門（1128）收報11.54元，升3.41%；銀河娛樂（0027）收報54.65元，升2.15%；金沙中國（1928）收報28.65元，升0.7%。

汽車及相關股續熱炒，吉利汽車（0175）創52周高，見20.45元，收報19.86元，升4.09%；華晨中國（1114）收報7.1元，升3.2%；廣汽集團（2238）收報8.4元，升3.32%；長城汽車（2333）創52周高，見14.84元，收報14.26元，升0.71%；北京汽車（1958）收報3.04元，升4.83%。

其他破頂股還包括，中遠海控（1919）創52周高，見5.44元，收報5.33元，無升跌；安踏體育（2020）創上市新高，見93元，收報92.1元，升5.26%；招商銀行（3968）創上市新高，見45.45元，收報45.1元，升6.37%。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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