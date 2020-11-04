華晨汽車在內地發出最新公告指，公司發行的華晨汽車集團控股有限公司2017非公開發行公司債券(第二期) ，即17華汽05。因為公司資金緊張，未能按時兌付債券本息。經努力籌集資金，公司將於11月5日支付有關債券2019年10月23日至2020年10月22日利息。該筆債券到期日為10月23日。該公司在11月2日，曾經被上海證券交易所發出監管警示函，批評該公司未能夠就存在流動性風險，足額償付本息，適時披露。

華晨（1114）全日收報6.91元，升0.44%。

記者：陳偉燊

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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