10月強積金升0.05% 中港股票基金跑贏
文章日期：2020年11月4日 15:45
據理柏亞洲的數據，10月份整體強積金微升0.05%，因各個股票市場的表現有較大差異，例如歐洲股票基金平均跌5.99%，是表現最差，中港股票基金則升3-4%，跑贏其他基金類別。
10月份中國股票基金平均升4.65%，香港股票基金平均升3.16%，同期恒指的升幅為2.76%。大中華股票基金平均升3.55%。其他股票基金則普遍下跌，除最差的歐股外，美股基金跌2.54%，日股基金跌1.33%，環球股票基金跌1.57%。股票以外，環球債券基金平均微升0.1%。
個別基金而言，匯豐及恒生的中國股票基金跑出，上月升5.86%，港股基金中，以海通的表現最好，上月升4.85%。友邦的歐洲股票基金是400多隻強積金基金中表現最差的，上月跌6.59%。
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講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
日期：11月6日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
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