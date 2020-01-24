一個月HIBOR終止4連跌 回升0.39點子
文章日期：2020年11月4日 15:30
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止4連跌，回升0.39點子至0.28351%。
港元現報7.7522元無升跌，曾貶值最多15點子，報7.7537元，亦曾升值最多8點子，報7.7514元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌4.39點子至0.0681%；1星期HIBOR跌1.01點子至0.17691%；2星期HIBOR跌0.61點子至0.2%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.02點子至0.46071%；6個月期HIBOR升0.07點子至0.64881%；12個月期HIBOR跌0.14點子至0.83018%。
美元指數現報94.031升值0.478點或0.51%。
美元1個月期LIBOR報0.1405%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.143%，終止連續2日收窄，利差是2020年11月02日後最高，當日差距為0.1829%
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講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
日期：11月6日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
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