彭博：中國監管機構將向螞蟻信貸平台「開刀」
文章日期：2020年11月4日 13:22
彭博引述消息人士報道，螞蟻集團價值350億美元的上市遭緊急煞停後，似乎只是內地再次開展控制馬雲旗下的金融科技企業巨頭的開始。因當局目前正注視螞蟻集團的最大收入來源，亦即其信貸平台經銀行及其他金融機構，發放漏斗貸款予百萬計的中國消費者。
據報，銀保監正阻止貸方使用螞蟻的平台，並已要求部分人士確保其組合能符合周一公布並更嚴格的貸款新法規。
日前公布有關互聯網小貸新規中，要求小貸公司運營平台在開展助貸或聯合貸款業務的，在單筆聯合貸款中，小貸公司出資比例不得低於30%。此規則將令許多螞蟻集團現有交易出現違規。而且公司目前在其資產負債表中只保有2%的貸款，其餘均由第三方提供或打包成證券等。
報道指出，螞蟻目前向消費者提供的借貸息率約在15厘，較消費者在銀行獲得的約5.9厘息倍增。報道又引述富瑞研究指，螞蟻須增加590億元人民幣的資本，才能達到《暫行辦法》的規定，而此標準幾乎為現時花唄、借唄資本的2.7倍。
據螞蟻回應彭博，目前當局對螞蟻集團的計劃仍未清楚，貸方可能繼續與公司合作直至公司符合監管要求，任何有關銀行停用該平台的消息均沒有事實根據。螞蟻集團將繼續支持銀行夥伴的獨立信貸決定，並以螞蟻的技術平台服務消費者及小企業。至於銀保監則未回應置評要求。
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