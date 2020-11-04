金管局：不提前透露iBond認購情況。左起為中銀個人數字金融產品部副總經理周國昌、金管局主管（貨幣及結算）阮志才、高級助理總裁劉應彬及匯豐銀行環球銀行及資本市場大中華區固收交易部主管黃子卓。（資料圖片）

螞蟻集團（6688）昨天急煞停上市，各大銀行及券商陸續退款，市民或會最後衝刺「撞期」認購的新一批iBond。香港金融管理局高級助理總裁劉應彬表示，iBond仍然在認購階段，不方便提前透露認購情況。根據過往經驗，金管局需時數天整理、剔除重複申請，有最新情況會盡快公布。

另外，就美國總統大選對市場的影響，劉應彬認為市場瞬息萬變，目前預計情況意義不大，強調「香港底子好、銀行體系流動性充裕、連繫匯率穩定，認為香港經得起市場不同方面引起的波動」。鮑克運又指，港匯目前維持7.75水平，表現穩定，市場基本運作順暢。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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