金管局：不提前透露iBond認購情況
文章日期：2020年11月4日 13:19
螞蟻集團（6688）昨天急煞停上市，各大銀行及券商陸續退款，市民或會最後衝刺「撞期」認購的新一批iBond。香港金融管理局高級助理總裁劉應彬表示，iBond仍然在認購階段，不方便提前透露認購情況。根據過往經驗，金管局需時數天整理、剔除重複申請，有最新情況會盡快公布。
另外，就美國總統大選對市場的影響，劉應彬認為市場瞬息萬變，目前預計情況意義不大，強調「香港底子好、銀行體系流動性充裕、連繫匯率穩定，認為香港經得起市場不同方面引起的波動」。鮑克運又指，港匯目前維持7.75水平，表現穩定，市場基本運作順暢。
「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會
講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
日期：11月6日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
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