螞蟻：一次過退錢並不符合申請人利益
文章日期：2020年11月4日 13:08
螞蟻集團（6688）中午再出通告解釋，之所以分兩批安排退款，因暫緩上市決定，是在向不獲分配新股的申請人作出退款安排後才發生，因此公司無法一次過退回所有申請股款，亦認爲撤回上述退款安排，再將所有申請股款一次過於較後日期一併退回並不符合申請人利益。因此才分兩批作出處理。
換句話說，假設有投資者申購500股而抽中100股，即400股的股款會於今日退回，而100股的股款將在後日退回。
昨晚宣布暫緩上市的螞蟻集團，今早公布分兩批退回香港公開發售的申請股款，第一批為全部或部分不獲分配新股的申請可於今日退款，而餘下申請，亦即已獲公司初步抽籤和分配確定的申請，將於6日（星期五）退款。
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講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
日期：11月6日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
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