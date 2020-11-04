螞蟻集團（6688）中午再出通告解釋，之所以分兩批安排退款，因暫緩上市決定，是在向不獲分配新股的申請人作出退款安排後才發生，因此公司無法一次過退回所有申請股款，亦認爲撤回上述退款安排，再將所有申請股款一次過於較後日期一併退回並不符合申請人利益。因此才分兩批作出處理。

換句話說，假設有投資者申購500股而抽中100股，即400股的股款會於今日退回，而100股的股款將在後日退回。

昨晚宣布暫緩上市的螞蟻集團，今早公布分兩批退回香港公開發售的申請股款，第一批為全部或部分不獲分配新股的申請可於今日退款，而餘下申請，亦即已獲公司初步抽籤和分配確定的申請，將於6日（星期五）退款。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

其他報道

螞蟻暫緩上市 獲配A股的戰略配售LOF大跌

【選股王】金風可候低吸 十天線成短線支持位

傳美國商務部擱置將螞蟻列入貿易黑名單

【有片：埋身擊】倘避險情緒升溫美元升 虛擬貨幣或回落

美國大選｜拜登贏加州領先特朗普 美期續升 人幣續貶【不斷更新】

大和：若特朗普連任 中美脫鉤 挑戰本港國際金融中心地位

恒指半日反覆跌6點 曾創逾2個月高 阿里、港交所向下

耀才將全數退回認購螞蟻孖展及手續費

神威藥業首三季營業額跌8.3%

中銀工銀「平行時空」 客戶收抽中螞蟻新股短訊

10月香港PMI升至49.8 逾2年半高位

上證半日升不足1點 離岸人民幣下跌

藥明巨諾半日插近9% 掛牌兩日累跌14%