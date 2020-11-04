美國總統大選正在點票，據推算初步結果，民主黨候選人拜登在選舉人票領先，但爭取連任的總統特朗普有機會勝得部分關鍵的搖擺州份選舉人票，暫時選舉結果仍未有明朗。不過，美股期指在亞洲時段曾經波動，納指期貨曾飈升超過4%，亞洲區內股市偏好，日經升2%。不過，港股早市窄幅上落，恒指低開後最多跌206點反彈，曾倒升153點，之後急回試低位，半日靠穩，跌6點，收報24933點；國指升19點。大市成交956億元。

螞蟻集團暫緩上市，阿里巴巴（9988）半日急挫逾6%，連帶騰訊（0700）、港交所（0388）跌約2%。中金（3908）跌7%。半導體及5G概念有沽壓，中芯（0981）跌半成，中國鐵塔（0788）跌2%。光伏亦下滑，信義光能（0968）跌9%。不過，科技股如美團（3690）、京東（9618）、小米（1810）升逾3%，汽車股受捧，吉利（0175）再升4%，服飾食品家電消費股做好。此外，濠賭、本地地產房託收租股亦偏強。

光伏概念股繼續調整，但風電股表現硬淨，金風（2208）今早更逆市漲半成破頂。金風剛公布第三季業績，收入增長強勁，加上有效成本控制，毛利率及利潤率都見有改善；風電行業招標量持續提升，行業前景保持良好發展，有利金風發展。股價走勢，金風月中急升逼近11元重要阻力後急回，之後緩升再次挑戰重要位，未必可以一舉突破，可以候回吐吸納，10天線成短線支持位。中線有機會上試12元甚至13元水平。

劉思明

投資版副主編

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm