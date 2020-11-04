路透社較早前引述消息指，美國政府高官在與螞蟻集團高層通過電話後，決議擱置將螞蟻（6688）列入貿易黑名單。路透上月曾報道，美國國務院提議將螞蟻列入貿易黑名單。

路透引述消息指，阿里巴巴（9988）總裁 Michael Evans 在與美國商務部長羅斯的通話中，敦促羅斯回絕國務院的建議，隨後美國商務部也暫時擱置列入黑名單計劃。

報道指，羅斯考量到將螞蟻列入貿易黑名單會在大選前引起華爾街反感並可能引起法律訴訟，因此暫時擱置。其中一個消息人士指，列入黑名單可能會使市場波動，或掀起法律訴訟。

不過另一名消息人士指，此決定並非因該電話、華爾街或是市場，而是因為阿里旗下淘寶因假貨充斥問題已遭美國列為「惡名昭彰市場名單」，阿里巴巴亦正接受美國調查，所以才暫停對螞蟻集團的制裁。

螞蟻集團發言人表示，螞蟻旗下支付寶目前不適用於美國用戶，但美國的中國強硬派人士擔心該公司未來可能會從中取得美國用戶的銀行數據。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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