美國各地陸續公布大選結果，大和資本亞洲 (日本以外) 首席經濟師賴志文估計，現任總統特朗普勝算稍高。他又表示，雖然不論誰人當選，美國對華態度都會趨向強硬，但實行上來仍有不同。

他解釋，特朗普上任4年後已視中國為一個威脅，會花更多時間於美中「脫鉤」政策（decoupling），並要求中國為新冠肺炎疫情負上責任。而民主黨總統候選人拜登仍視中國為競爭對手，對華立場較友善，料不會放棄接觸政策，更可能放寬對華制裁及重啟中美貿易談判。

香港方面，賴志文相信一旦特朗普連任，若把中港一視同仁，美國最終取消香港特殊地位，種種措施相加起來有重大影響。如在美上市的香港公司除牌，港美金融監管機構停止合作，及限制美國資金投資本港市場等，都勢挑戰本港國際金融中心地位。

惟他認為美國資金會繼續於內地市場尋找機會，如互聯網及遊戲板塊，但會避開受制裁行業。而且特朗普政府早前已下令主要聯邦退休基金，停止投資中國股票，都帶來重大影響。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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