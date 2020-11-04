美國大選陸續公布結果，恒指今早低開149點後，最多曾跌206點，高位則升153點，半日跌6點或0.03%，報24933點，成交金額956億元；國指升19點或0.19%，報10090點。恒生科技指數收報7721點，升0.08%。

走勢上，半日於企於10天線(24698.26點)、20天線(24524.62點)、50天線(24507.08點)、100天線(24749.11點)之上，半日高位25093點，續創逾2個月高，一度企於200天線(24947.03點)之上。

藍籌30隻升，18隻下跌，2隻無升跌。吉利（0175）升4.09%，收報19.86元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）升2.81%，收報34.75元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻53點。

螞蟻（6688）暫緩上市，阿里巴巴（9988）開市跌9.27%見半日底，同時亦創在港上市以來最大跌幅，半日跌6.2%，收報281.2元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低83點。

螞蟻暫緩上市，港交所（0388）收報368.6元，跌2.49%；騰訊（0700）收報587.5元，跌1.76%；網易（9999）收報135.6元，升3.2%；京東（9618）收報334.6元，升3.91%；美團（3690）創上市新高，見306.4元，收報306元，升3.38%；小米（1810）收報22.95元，升3.38%。

澳門政府料明年賭收1300億，只2019年度同期逾四成。濠賭股向上，新濠國際發展（0200）收報13.46元，升2.59%；美高梅中國（2282）收報9.67元，升1.47%；澳博控股（0880）收報8.48元，升1.68%；永利澳門（1128）收報11.54元，升3.41%；銀河娛樂（0027）收報54.65元，升2.15%；金沙中國（1928）收報28.65元，升0.7%。

李嘉誠基金會增持長實（1113）81萬股。收報37.65元，升1.07%。

恒大（3333）首10個月合約銷售升16.4%。收報15.76元，升0.51%。

昨日首掛潛水的藥明巨諾（2126）今早續跌，最多曾挫12%，半日收報20.5元，跌6.8%。

汽車及相關股續熱炒，吉利（0175）曾漲8.5%，創逾兩年新高，收報19.86元，升4.09%；比亞迪股份（1211）收報169.3元，跌0.59%。華晨中國（1114）收報7.1元，升3.2%；廣汽集團（2238）收報8.4元，升3.32%；長城汽車（2333）創52周高，見14.84元，收報14.26元，升0.71%。

破頂股還包括，中遠海控（1919）創52周高，見5.44元，收報5.36元，升0.56%；招商銀行（3968）創上市新高，見45元，收報44.9元，升5.9%。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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