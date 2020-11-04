耀才證券（1428）公布，螞蟻集團（6688）昨晚突然暫緩中港兩地上市，令一眾投資者受損，是次以孖展認購螞蟻的客戶所產生的利息開支及手續費，將全數以現金方式回贈給客戶，當中產生損失由耀才承擔，以回饋客戶在過去一直對耀才的鼎力支持。

耀才表示，相關退款將於周五（6日）或之前，全數退回予相關客戶。相關利息與手續費，同樣將於周五或之前，全數以現金方式回贈予相關客戶。

耀才表示，希望證監會為投資者主持公道，要求該上市公司必須以「實報實銷」方式賠償一眾投資者已支付的孖展利息，以挽回國際投資者的信心，以鞏固香港國際金融中心的聲譽及形象。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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