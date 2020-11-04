上證半日升不足1點 離岸人民幣下跌
文章日期：2020年11月4日 11:45
投資者觀望美國總統大選結果，離岸人民幣匯價下跌。上證綜指高開後，表現反覆，曾最多跌16點，半日收報3272點，升不足1點或0.03%，成交額1688億元(人民幣．下同)。
深證成指高開後，曾跌穿13600水平點，半日收報13621點，升41點或0.31%，成交額2945億元。兩市成交額合共4633億元。
創業板指偏軟，半日收報2740點，跌3點或0.13%，成交額1534億元。
離岸人民幣兌美元匯價今早曾低見6.7745，最多跌916點子或1.37%，是2019年8月5日後最大貶值幅度，現報6.7295點，跌467點子，是2020年10月初來最弱。在岸人民幣最多跌718點子，低見6.7495，現報6.7183，跌406點子。
「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會
講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
日期：11月6日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
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