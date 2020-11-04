汽車及相關股續熱炒 吉利曾漲8.5% 創逾兩年新高
文章日期：2020年11月4日 11:11
市場繼續熱炒新能源汽車產業發展規劃，憧憬行業前景，汽車及相關股今早繼繼續上升。吉利（0175）創超過兩年新高，曾高見20.45元，最多升8.55%，現報19.86元，升4.09%；華晨（1114）報7.16元，升4.07%；北汽（1958）現報3.05元，升5.17%；廣汽（2238）報8.41元，升3.44%；長城汽車（2333）報14.42元，升1.84%；東風（0489）報5.81元，升1.22%；比亞迪（1211）報170.4元，升0.06%。
耐世特（1316）報6.86元，升8.89%；永達（3669）報11.38元，升1.79%；敏實（0425）報33.05元，升1.69%；中升（0881）報56.2元，升1.08%。
國務院早前公布的規劃內容，除要求2025年新能源車銷售佔整體汽車銷售比例提升至20%，及2035年新能源車銷售要成為主流外，規劃也提出要在公共服務領域提高新能源車使用比例，以及就新能源車給予稅務、停車及充電等政策優惠。
「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會
講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
日期：11月6日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
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