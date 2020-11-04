路透引述三名銀行高級官員報道，德意志銀行正尋找方法，在美國大選後切斷與特朗普集團的業務關聯，因該行厭倦業務關係而帶來的負面宣傳。

路透引述美國總統特朗普7月提交給美國政府道德辦公室的文件和德意志銀行內部一名高級消息人士稱，特朗普集團有約3.4億美元未償還的德意志銀行貸款。特朗普集團目前由他的兩個兒子管理。

據銀行官員透露，該三筆貸款以特朗普集團的不動產為抵押，兩年後開始到期，目前正處於償還過程中，且貸款由特朗普總統親自擔保。

德意志銀行官員表示，在最近幾個月的會議上，德意志銀行一個負責監督美洲地區聲譽和其他風險的管理委員會討論瞭如何讓該行擺脫與特朗普集團殘存的業務關係。其中一名官員稱，該行多年來已經給特朗普集團發放貸款20多億美元。

德意志銀行及白宮拒絕路透的查詢，特朗普集團未有回應有關查詢。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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