恒指今早低開149點或0.61%，報24790點，成交金額45億元；國指今早低開57點或0.57%，報10014點。恒生科技指數開市報7594點，跌1.55%。藍籌27隻升，13隻下跌，10隻無升跌。

螞蟻（6688）暫緩上市，阿里巴巴（9988）跌9.27%，是港股上市以來最大跌幅，報272元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低124點

匯控（0005）升2.37%，報34.6元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）升2.37%，報34.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻45點。

螞蟻暫緩上市，港交所（0388）開市報363元，跌3.97%；騰訊（0700）開市報574元，跌4.01%；京東（9618）開市報318.8元，跌0.99%；美團（3690）開市報297元，升0.34%；小米（1810）開市報22.2元，無升跌。

恒生科技指數成份股8隻升，11隻下跌，11隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）開市報4.99元，升1.63%；跌幅最大的是阿里巴巴。

澳門政府料明年賭收1300億，只2019年度同期逾四成。濠賭股方面，澳博控股（0880）開市報8.41元，升0.84%；永利澳門（1128）開市報11.12元，跌0.36%；銀河娛樂（0027）開市報53.8元，升0.56%；金沙中國（1928）開市報28.45元，無升跌。

李嘉誠基金會增持長實（1113）81萬股。長實集團開市報37.2元，跌0.13%。

恒大（3333）首10個月合約銷售升16.4%。開市報15.64元，跌0.26%。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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