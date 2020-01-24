美股向上，港股ADR則跌138點或0.56%，報24800點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌2.81%，折合報581.22元；匯控（0005）升3.4%，折合報34.95元；建行（0939）升0.28%，折合報5.66元。

外電報道，特朗普暫時贏得4州，而拜登則獲7州，道期升幅收窄，曾轉跌0.04%。日股現升1.64%，韓股現升0.46%，澳股現跌1.01%。

今日焦點股份可留意：

螞蟻（6688）暫緩上市，阿里（9988）ADR急挫。同時留意港交所（0388）、騰訊（0700）、京東（9618）等。

澳門政府料明年賭收1300億，只2019年度同期逾四成。留意濠賭股。

李嘉誠基金會增持長實（1113）81萬股。

恒大（3333）首10個月合約銷售升16.4%。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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